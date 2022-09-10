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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 10 сентября 2022
Айнтрахт
10.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
60'
М. Лакруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
90'
+1
Желтая карточка
М. Арнольд
89'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Й. Брекало
86'
Желтая карточка
Л. Нмеча
Замена
Ф. Алиду
️️️️
А. Кнауфф
82'
79'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
79'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Л. Вальдшмидт
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Д. Камада
64'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Борре
64'
64'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Б. Франьич
Желтая карточка
Тута
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Лакруа
Пас отдал
Й. Брекало
52'
Желтая карточка
М. Сванберг
Желтая карточка
Д. Соу
16'
10'
Желтая карточка
П. Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
3
Пеллегрини
97
Соу
27
Гетце
18
Камада
7
Кнауфф
9
Муани
19
Борре
4-1-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
37
ван де Вен
6
Отавио
4
Франьич
27
Арнольд
32
Сванберг
7
Брекало
7
Вальдшмидт
14
Нмеча
18
Камада
35
Линдстрем
35
Линдстрем
18
Камада
7
Кнауфф
17
Алиду
17
Алиду
7
Кнауфф
19
Борре
27
Аларио
27
Аларио
19
Борре
4
Франьич
23
Гилявоги
23
Гилявоги
4
Франьич
7
Брекало
31
Герхардт
31
Герхардт
7
Брекало
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
22
Мармуш
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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