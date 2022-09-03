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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 03 сентября 2022
Штутгарт
03.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
18'
К. Фюрих
21'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Шальке-04
Замена
С. Гирасси
️️️️
Силас
83'
Замена
А. Каразор
️️️️
Н. Ахамада
83'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Фюрих
76'
74'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Дрекслер
Желтая карточка
К. Мавропанос
73'
Вторая желтая
Й. Вагноман
67'
65'
Замена
Р. Саласар
️️️️
Д. Ларссон
65'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
Замена
Э. Мийо
️️️️
Б. Соса
63'
46'
Замена
Т. Мор
️️️️
Т. Оувеян
Желтая карточка
Б. Соса
45'
+4
45'
Желтая карточка
М. Бюлтер
Желтая карточка
Й. Вагноман
45'
28'
Желтая карточка
Д. Дрекслер
21'
ГОЛ! 1:1!
С. Теродде
Пас отдал
Д. Дрекслер
ГОЛ! 1:0!
К. Фюрих
Пас отдал
Силас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
91
Флоран Мойе
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-3-1-3
21
Мюллер
21
Ито
3
Антон
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
8
Ахамада
26
Силас
25
Эглофф
10
Фюрих
4-1-1-2-2
1
Шволов
27
Брюннер
4
ван ден Берг
4
Йошида
2
Оувеян
6
Флик
5
Краусс
24
Дрекслер
30
Бюлтер
17
Ларссон
9
Теродде
8
Ахамада
16
Каразор
16
Каразор
8
Ахамада
10
Фюрих
15
Штенцель
15
Штенцель
10
Фюрих
3
Соса
20
Мийо
20
Мийо
3
Соса
26
Силас
9
Гирасси
9
Гирасси
26
Силас
17
Ларссон
17
Саласар
17
Саласар
17
Ларссон
24
Дрекслер
91
Мойе
91
Мойе
24
Дрекслер
2
Оувеян
7
Мор
7
Мор
2
Оувеян
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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