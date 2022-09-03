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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 03 сентября 2022
Вольфсбург
03.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 4
Завершен
Кельн
2'
Л. Нмеча
79'
Л. Нмеча
22'
Д. Любичич
32'
П. Отавио (АГ)
45+2'
Ф. Кайнц (П)
81'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Кельн
88'
Замена
Э. Мартель
️️️️
Д. Любичич
Желтая карточка
О. Мармуш
82'
81'
ГОЛ! 2:4!
С. Адамян
Пас отдал
Ф. Кайнц
80'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Ш. Тиггес
ГОЛ! 2:3!
Л. Нмеча
Пас отдал
М. Сванберг
79'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
П. Отавио
75'
Замена
М. Сванберг
️️️️
М. Арнольд
75'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Б. Франьич
74'
65'
Замена
С. Адамян
️️️️
Я. Тильманн
65'
Замена
Л. Майна
️️️️
О. Дуда
63'
Желтая карточка
О. Дуда
Замена
К. Паредес
️️️️
Л. Вальдшмидт
61'
Замена
О. Мармуш
️️️️
С. Борнау
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Кайнц
Желтая карточка
М. ван де Вен
38'
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Отавио
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Любичич
Пас отдал
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:0!
Л. Нмеча
Пас отдал
Б. Франьич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-2-1-3
1
Кастелс
6
Отавио
37
ван де Вен
33
Борнау
17
Баку
4
Франьич
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Крузе
14
Нмеча
7
Вальдшмидт
4-2-3-1
1
Швабе
19
Шиндлер
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
29
Тильманн
8
Дуда
11
Кайнц
27
Тиггес
7
Вальдшмидт
30
Паредес
30
Паредес
7
Вальдшмидт
27
Арнольд
32
Сванберг
32
Сванберг
27
Арнольд
4
Франьич
8
Нмеча
8
Нмеча
4
Франьич
6
Отавио
13
Каминьски
13
Каминьски
6
Отавио
33
Борнау
22
Мармуш
22
Мармуш
33
Борнау
21
Любичич
5
Мартель
5
Мартель
21
Любичич
8
Дуда
37
Майна
37
Майна
8
Дуда
29
Тильманн
22
Адамян
22
Адамян
29
Тильманн
27
Тиггес
19
Лемперле
19
Лемперле
27
Тиггес
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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