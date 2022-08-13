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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 13 августа 2022
Шальке-04
13.08.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
29'
Р. Саласар
90+4'
М. Бюлтер (П)
72'
Й. Хофманн
78'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Бюлтер
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
П. Херрманн
88'
Замена
М. Фридрих
️️️️
К. Коне
88'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Д. Латца
️️️️
А. Крал
85'
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Тюрам
72'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
М. Тюрам
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Р. Саласар
66'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
66'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Т. Мор
60'
Желтая карточка
А. Крал
57'
45'
+1
Желтая карточка
К. Коне
Желтая карточка
Р. Саласар
45'
Желтая карточка
Т. Оувеян
40'
Желтая карточка
Т. Краусс
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Саласар
Пас отдал
Т. Мор
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-1-3-1
1
Шволов
2
Оувеян
12
Тиав
4
Йошида
27
Брюннер
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
17
Саласар
7
Мор
9
Теродде
4-1-2-1-2
1
Зоммер
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
33
Крал
46
Латца
46
Латца
33
Крал
17
Саласар
91
Мойе
91
Мойе
17
Саласар
7
Мор
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Мор
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
17
Коне
5
Фридрих
5
Фридрих
17
Коне
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
Главный тренер
Франк Крамер
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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