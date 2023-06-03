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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 03 июня 2023
Ницца
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
3 : 1
Завершен
Лион
5'
Д. Боатенг (АГ)
28'
Г. Лаборд
33'
Т. Моффи
41'
Жеффиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Лион
Замена
T. Trinker
️️️️
А. Бека-Бека
90'
+4
Замена
А. Амрауи
️️️️
М. Бар
82'
76'
Замена
А. Сарр
️️️️
Р. Шерки
70'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
К. Толиссо
Замена
Р. Белахьян
️️️️
Х. Будауи
59'
49'
Желтая карточка
К. Люкеба
46'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Б. Буанани
️️️️
А. Менди
46'
41'
ГОЛ! 3:1!
Жеффиньо
Пас отдал
Р. Шерки
ГОЛ! 3:0!
Т. Моффи
Пас отдал
Х. Будауи
33'
ГОЛ! 2:0!
Г. Лаборд
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Боатенг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Théo Trinker
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
26
Бар
4
Данте
33
Менди
6
Бека-Бека
13
Росарио
6
Будауи
10
Диоп
9
Моффи
9
Лаборд
4-2-3-1
1
Лопеш
26
Кумбеди
17
Боатенг
23
Люкеба
3
Тальяфико
8
Какере
8
Толиссо
47
Жеффиньо
10
Шерки
29
Барколя
91
Ляказетт
26
Бар
88
Амрауи
88
Амрауи
26
Бар
6
Будауи
21
Белахьян
21
Белахьян
6
Будауи
6
Бека-Бека
8
8
6
Бека-Бека
33
Менди
26
Буанани
26
Буанани
33
Менди
8
Толиссо
8
Лепенан
8
Лепенан
8
Толиссо
17
Боатенг
23
Мендес
23
Мендес
17
Боатенг
10
Шерки
9
Сарр
9
Сарр
10
Шерки
Остались в запасе
Ницца
Лион
1
Марцин Булка
ВР
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Ницца - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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