Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Реймс
Ланс - Реймс: обзор матча 12 мая 2023
Ланс
12.05.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
40'
П. Франковски (П)
55'
С. Фофана
23'
Ф. Балогун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Реймс
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Томассон
89'
86'
Замена
М. Туре
️️️️
М. Буси
86'
Замена
В. Атангана
️️️️
Й. Каюсте
Замена
Ж. Онана
️️️️
Л. Опенда
78'
74'
Желтая карточка
Ф. Балогун
74'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
А. Матусива
74'
Замена
А. Зенели
️️️️
А. Флипс
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
70'
68'
Желтая карточка
А. Флипс
ГОЛ! 2:1!
С. Фофана
Пас отдал
Д. Машадо
55'
Желтая карточка
П. Франковски
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Франковски
40'
38'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Балогун
Красная карточка
К. Дансо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Азор Матусива
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
10
Давид Кошта
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
95
Франковски
28
Томассон
7
Сотока
17
Опенда
4-3-2-1
23
Диуф
44
Буси
12
Агбаду
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Манетси
2
Каюсте
5
Матусива
10
Ито
70
Флипс
9
Балогун
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
17
Опенда
14
Онана
14
Онана
17
Опенда
28
Томассон
10
Фульини
10
Фульини
28
Томассон
2
Каюсте
6
Атангана
6
Атангана
2
Каюсте
70
Флипс
9
Зенели
9
Зенели
70
Флипс
5
Матусива
14
Сирхейс
14
Сирхейс
5
Матусива
44
Буси
21
Туре
21
Туре
44
Буси
Остались в запасе
Ланс
Реймс
16
Жан-Луис Лека
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Адам Букса
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Ланс - Реймс
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Реймс
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+