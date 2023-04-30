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Марсель - Осер

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 33 тур Марсель - Осер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
6 тур
3 сентября, суббота 18:00 Осер 0:2 Марсель
Франция. Кубок (2020/2021)
1/32 финала
10 февраля, среда 16:45 Осер 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 Марсель 3:0 Осер
2 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Осер 2:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Марсель 1:1 Осер
17 тур
11 декабря, суббота 23:00 Осер 1:1 Марсель
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/2 финала
19 января, среда 22:45 Осер 0:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
35 тур
30 апреля, пятница 23:00 Осер 0:0 Марсель
19 тур
23 декабря, среда 21:00 Марсель 0:2 Осер
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Осер 0:2 Марсель
2 тур
17 августа, воскресенье 23:00 Марсель 4:0 Осер
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
1 марта, суббота 22:00 Марсель 2:1 Осер
9 тур
22 сентября, суббота 19:10 Осер 2:0 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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