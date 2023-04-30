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Монако - Монпелье

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 33 тур Монако - Монпелье
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
10 тур
9 октября, воскресенье 14:00 Монпелье 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2021/2022)
22 тур
23 января, воскресенье 19:05 Монпелье 3:2 Монако
11 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Монако 3:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2020/2021)
20 тур
15 января, пятница 23:00 Монпелье 2:3 Монако
7 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Монако 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
25 тур
14 февраля, пятница 22:45 Монако 1:0 Монпелье
9 тур
5 октября, суббота 21:00 Монпелье 3:1 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
24 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Монпелье 2:2 Монако
15 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:2 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/2 финала
31 января, среда 23:05 Монако 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 22:00 Монпелье 0:0 Монако
8 тур
29 сентября, пятница 21:45 Монако 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2016/2017)
24 тур
7 февраля, вторник 21:00 Монпелье 1:2 Монако
10 тур
21 октября, пятница 21:45 Монако 6:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 22:00 Монако 2:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, четверг 19:55 Монпелье 2:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
7 апреля, вторник 20:00 Монако 0:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Монпелье 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
10 января, пятница 23:30 Монпелье 1:1 Монако
2 тур
18 августа, воскресенье 16:00 Монако 4:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Монпелье 0:1 Монако
2 тур
17 августа, вторник 21:00 Монако 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
3 апреля, суббота 23:00 Монпелье 0:0 Монако
15 тур
13 января, среда 22:00 Монако 4:0 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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