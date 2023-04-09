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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 09 апреля 2023
Нант
09.04.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Монако
65'
М. Мохамед
78'
Л. Бляс
21'
А. Дисаси
30'
Э. Матацо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Монако
87'
Желтая карточка
К. Фолланд
83'
Замена
С. Магасса
️️️️
М. Камара
83'
Замена
К. Матсима
️️️️
Г. Марипан
Желтая карточка
Л. Бляс
79'
79'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
ГОЛ! 2:2!
Л. Бляс
Пас отдал
К. Мерлен
78'
Замена
М. Коко
️️️️
Ф. Сентонс
77'
Замена
К. Мерлен
️️️️
С. Корчиа
75'
70'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Э. Бен-Сегир
ГОЛ! 1:2!
М. Мохамед
Пас отдал
Л. Бляс
65'
Желтая карточка
С. Корчиа
62'
Замена
М. Мохамед
️️️️
А. Делор
59'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Ф. Мойе
59'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Э. Гессан
59'
Желтая карточка
А. Жиротто
56'
30'
ГОЛ! 0:2!
Э. Матацо
Пас отдал
К. Энрике
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Дисаси
Пас отдал
К. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
18
Сентонс
21
Кастеллетто
5
Жиротто
14
Корчиа
17
Сиссоко
8
Мутуссами
27
Саймон
91
Мойе
29
Гессан
9
Делор
4-1-1-3-1
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
4
Камара
8
Матацо
15
Дьятта
10
Головин
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
14
Корчиа
26
Мерлен
26
Мерлен
14
Корчиа
91
Мойе
10
Бляс
10
Бляс
91
Мойе
18
Сентонс
97
Коко
97
Коко
18
Сентонс
29
Гессан
37
Ганаго
37
Ганаго
29
Гессан
9
Делор
42
Мохамед
42
Мохамед
9
Делор
3
Марипан
5
Матсима
5
Матсима
3
Марипан
4
Камара
27
Магасса
27
Магасса
4
Камара
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
29
Бен-Сегир
31
Фолланд
31
Фолланд
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Нант
Монако
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Томас Дидийон
ВР
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Нант - Монако
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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