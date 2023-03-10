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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 10 марта 2023
Лилль
10.03.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 3
Завершен
Лион
46'
Д. Дэвид
61'
Д. Дэвид (П)
79'
Д. Дэвид (П)
64'
Б. Барколя
83'
А. Ляказетт
89'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Лион
Желтая карточка
А. Гомеш
90'
+9
Желтая карточка
Ж. Бамба
90'
+9
90'
+9
Желтая карточка
Д. Ловрен
89'
ГОЛ! 3:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Барколя
86'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Й. Лепенан
85'
Желтая карточка
С. Кумбеди
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Д. Дэвид
84'
83'
ГОЛ! 3:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
С. Кумбеди
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Дэвид
79'
Желтая карточка
Л. Шевалье
75'
Замена
А. Унас
️️️️
А. Гомес
74'
Желтая карточка
Б. Андре
73'
72'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Р. Шерки
71'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
С. Дьоманде
64'
ГОЛ! 2:1!
Б. Барколя
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дэвид
61'
60'
Желтая карточка
Р. Шерки
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Ж. Бамба
46'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
38'
24'
Желтая карточка
Й. Лепенан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-3-2-2
30
Шевалье
3
Гудмундссон
15
Йоро
4
Александро
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
19
Бамба
5
Кабелла
15
Дэвид
22
Веа
4-1-2-2-1
1
Риу
6
Ловрен
23
Люкеба
20
Дьоманде
3
Тальяфико
8
Лепенан
8
Какере
8
Толиссо
10
Шерки
29
Барколя
9
Сарр
15
Дэвид
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
15
Дэвид
7
Гомес
96
Унас
96
Унас
7
Гомес
20
Дьоманде
26
Кумбеди
26
Кумбеди
20
Дьоманде
10
Шерки
91
Ляказетт
91
Ляказетт
10
Шерки
8
Лепенан
9
Дембеле
9
Дембеле
8
Лепенан
Остались в запасе
Лилль
Лион
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
38
Симон Раме
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
38
Симон Раме
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лилль - Лион
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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