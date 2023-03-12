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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 12 марта 2023
Нант
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
31'
М. Сиссоко
88'
М. Мохамед
5'
Т. Моффи
71'
Ю. Ндайшими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Ницца
ГОЛ! 2:2!
М. Мохамед
Пас отдал
Ж. Виктор
88'
81'
Замена
П. Росарио
️️️️
К. Тюрам
81'
Замена
А. Амрауи
️️️️
Х. Будауи
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Д. Хаджам
81'
Замена
S. Appuah
️️️️
С. Мутуссами
81'
71'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Т. Моффи
Замена
Ф. Мойе
️️️️
П. Чиривелья
65'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Саймон
65'
64'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
А. Бека-Бека
64'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Б. Буанани
64'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Р. Баркли
Пенальти не реализован!
Л. Бляс
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Сиссоко
Пас отдал
Л. Бляс
31'
30'
Желтая карточка
М. Бар
Желтая карточка
С. Мутуссами
29'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3-1-2-2-2
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
18
Сентонс
4
Чиривелья
17
Сиссоко
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
37
Ганаго
3
Хаджам
4-2-2-1-1
1
Шмейхель
55
Ндайшими
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
6
Бека-Бека
19
Тюрам
6
Баркли
6
Будауи
26
Буанани
9
Моффи
3
Хаджам
4
Виктор
4
Виктор
3
Хаджам
4
Чиривелья
91
Мойе
91
Мойе
4
Чиривелья
27
Саймон
42
Мохамед
42
Мохамед
27
Саймон
8
Мутуссами
11
11
8
Мутуссами
6
Бека-Бека
3
Лотомба
3
Лотомба
6
Бека-Бека
6
Будауи
88
Амрауи
88
Амрауи
6
Будауи
19
Тюрам
13
Росарио
13
Росарио
19
Тюрам
6
Баркли
21
Рэмзи
21
Рэмзи
6
Баркли
26
Буанани
9
Лаборд
9
Лаборд
26
Буанани
Остались в запасе
Нант
Ницца
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Нант - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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