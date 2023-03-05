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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Клермон
Тулуза - Клермон: обзор матча 05 марта 2023
Тулуза
05.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Клермон
76'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Клермон
Желтая карточка
С. Хамулич
88'
85'
Замена
Я. Массолен
️️️️
С. Хауи
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
81'
Замена
В. Сьерро
️️️️
З. Абухляль
78'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Ф. Шаиби
78'
76'
ГОЛ! 0:1!
С. Хауи
Пас отдал
К. Андрич
71'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
71'
Замена
Й. Гастьен
️️️️
М. Гоналон
68'
Замена
Б. Диалло
️️️️
М. Зеффан
68'
Замена
А. Маурер
️️️️
М. Чам
Замена
М. Диарра
️️️️
Г. Суасо
67'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Т. Даллинга
60'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Б. Дежегере
60'
43'
Желтая карточка
Ф. Ожье
Желтая карточка
М. Деслер
40'
Желтая карточка
Р. Николайсен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
10
Саид Хамулич
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюпе
17
Суасо
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
6
Спирингс
7
Абухляль
27
Даллинга
4-2-1-2-1
1
Мори
2
Зеффан
25
Конате
21
Ожье
30
Боржес
6
Маньин
25
Гоналон
26
Аллевина
10
Хауи
70
Чам
99
Кюи
17
Суасо
24
Диарра
24
Диарра
17
Суасо
7
Абухляль
4
Сьерро
4
Сьерро
7
Абухляль
8
Шаиби
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
8
Шаиби
27
Даллинга
10
Хамулич
10
Хамулич
27
Даллинга
19
Дежегере
45
Онаиву
45
Онаиву
19
Дежегере
2
Зеффан
22
Диалло
22
Диалло
2
Зеффан
25
Гоналон
25
Гастьен
25
Гастьен
25
Гоналон
10
Хауи
10
Массолен
10
Массолен
10
Хауи
70
Чам
92
Маурер
92
Маурер
70
Чам
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
Тулуза
Клермон
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
12
Упарин Джоко
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Тулуза - Клермон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
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