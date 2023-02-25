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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ланс
Монпелье - Ланс: обзор матча 25 февраля 2023
Монпелье
25.02.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
59'
Ф. Мауасса
4'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ланс
Замена
Э. Чато
️️️️
А. Норден
90'
Замена
В. Жермен
️️️️
В. Хазри
89'
89'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
П. Франковски
85'
Желтая карточка
Д. Кошта
78'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Томассон
78'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ф. Мауасса
73'
64'
Замена
Л. Опенда
️️️️
А. Фульини
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мауасса
Пас отдал
Ж. Шотар
59'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
М. Эстеве
30'
23'
Желтая карточка
Ф. Сотока
21'
Желтая карточка
К. Дансо
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Фульини
Пас отдал
С. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
27
Мауасса
13
Шотар
77
Сако
3
Эстеве
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
4-1-2-2-1
30
Самба
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
20
Машадо
99
Самед
10
Фульини
42
Фофана
28
Томассон
95
Франковски
7
Сотока
70
Норден
90
Чато
90
Чато
70
Норден
3
Эстеве
8
Фаяд
8
Фаяд
3
Эстеве
27
Мауасса
45
Мавидиди
45
Мавидиди
27
Мауасса
10
Хазри
98
Жермен
98
Жермен
10
Хазри
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
95
Франковски
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
95
Франковски
28
Томассон
10
Кошта
10
Кошта
28
Томассон
10
Фульини
17
Опенда
17
Опенда
10
Фульини
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
13
Серин Файе
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
13
Серин Файе
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Статистика матча Монпелье - Ланс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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