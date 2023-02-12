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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Труа
Реймс - Труа: обзор матча 12 февраля 2023
Реймс
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
4 : 0
Завершен
Труа
10'
М. Манетси
44'
М. Маолида
50'
Ф. Балогун
82'
Й. Каюсте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Труа
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Ф. Балогун
88'
ГОЛ! 4:0!
Й. Каюсте
Пас отдал
Д. Ито
82'
73'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Р. Лопеш
72'
Замена
D. Dongmo
️️️️
Ж. Рен-Аделед
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Маолида
72'
Замена
Д. Лопи
️️️️
А. Флипс
72'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
М. Манетси
64'
57'
Желтая карточка
Л. Агум
ГОЛ! 3:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
А. Флипс
50'
ГОЛ! 2:0!
М. Маолида
Пас отдал
М. Манетси
44'
43'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
Желтая карточка
А. Флипс
41'
29'
Замена
M. Hamdi
️️️️
Я. Ларуки
ГОЛ! 1:0!
М. Манетси
Пас отдал
А. Флипс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
26
Роминиге Куаме
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-2-3-1
23
Диуф
28
де Смет
5
Абдельхамид
12
Агбаду
25
Фоке
5
Матусива
5
Манетси
9
Маолида
70
Флипс
10
Ито
9
Балогун
3-4-1-2
93
Гайо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
12
Поросо
19
Бальде
6
Агум
7
Шавалерен
76
Ларуки
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
17
Бальде
5
Манетси
2
Каюсте
2
Каюсте
5
Манетси
70
Флипс
30
Лопи
30
Лопи
70
Флипс
9
Маолида
11
Думбия
11
Думбия
9
Маолида
9
Балогун
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Балогун
76
Ларуки
26
26
76
Ларуки
11
Рен-Аделед
31
31
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
9
Рипар
9
Рипар
9
Лопеш
Остались в запасе
Реймс
Труа
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
99
Ике Угбо
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
99
Ике Угбо
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Реймс - Труа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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