Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Клермон
Лилль - Клермон: обзор матча 01 февраля 2023
Лилль
01.02.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Клермон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Клермон
90'
+1
Замена
М. Зеффан
️️️️
М. Чам
90'
+1
Замена
Ф. Ожье
️️️️
Э. Рашани
85'
Замена
Я. Массолен
️️️️
С. Хауи
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Т. Веа
82'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
М. Байо
75'
70'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
Замена
А. Гомеш
️️️️
К. Балеба
66'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Р. Кабелла
65'
55'
Желтая карточка
Э. Рашани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-3-1-2
30
Шевалье
31
Исмаили
6
Фонте
35
Джало
18
Диаките
20
Балеба
7
Гомес
21
Андре
5
Кабелла
18
Байо
22
Веа
4-1-1-3-1
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
26
Аллевина
10
Хауи
70
Чам
19
Рашани
17
Андрич
20
Балеба
20
Гомеш
20
Гомеш
20
Балеба
5
Кабелла
19
Бамба
19
Бамба
5
Кабелла
18
Байо
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
18
Байо
22
Веа
11
Жегрова
11
Жегрова
22
Веа
19
Рашани
21
Ожье
21
Ожье
19
Рашани
70
Чам
2
Зеффан
2
Зеффан
70
Чам
10
Хауи
10
Массолен
10
Массолен
10
Хауи
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
Остались в запасе
Лилль
Клермон
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Люка Маргерон
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
92
Айман Маурер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
92
Айман Маурер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лилль - Клермон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Клермон
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+