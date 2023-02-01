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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 01 февраля 2023
Нант
01.02.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
57'
Ж. Виктор (АГ)
90+3'
А. Унаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Марсель
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Унаи
Пас отдал
Ж. Клосс
87'
Желтая карточка
П. Лопес
79'
Желтая карточка
Л. Балерди
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Сиссоко
78'
Замена
А. Делор
️️️️
М. Саймон
78'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Ш. Траоре
78'
74'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Санчес
74'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Ундер
Желтая карточка
М. Саймон
67'
Замена
М. Мохамед
️️️️
П. Чиривелья
66'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Ф. Мойе
65'
57'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Виктор
57'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Р. Малиновский
57'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Ч. Мбемба
Желтая карточка
Ф. Сентонс
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Мойе
27'
17'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Желтая карточка
Ш. Траоре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Нант
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
4-1-1-3-1
40
Лафон
22
Траоре
5
Жиротто
4
Виктор
18
Сентонс
4
Чиривелья
17
Сиссоко
27
Саймон
91
Мойе
10
Бляс
37
Ганаго
3-2-2-2-1
13
Лопес
26
Балерди
2
Жиго
99
Мбемба
23
Колашинац
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
17
Малиновский
4
Санчес
17
Сиссоко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
17
Сиссоко
4
Чиривелья
42
Мохамед
42
Мохамед
4
Чиривелья
27
Саймон
9
Делор
9
Делор
27
Саймон
22
Траоре
3
Хаджам
3
Хаджам
22
Траоре
91
Мойе
29
Гессан
29
Гессан
91
Мойе
7
Ундер
10
Пайет
10
Пайет
7
Ундер
99
Мбемба
92
Клосс
92
Клосс
99
Мбемба
4
Санчес
21
Унаи
21
Унаи
4
Санчес
17
Малиновский
6
Гендузи
6
Гендузи
17
Малиновский
Остались в запасе
Нант
Марсель
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Нант - Марсель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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