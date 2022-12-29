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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ренн
Реймс - Ренн: обзор матча 29 декабря 2022
Реймс
29.12.2022, четверг, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
6'
Ф. Балогун
22'
А. Флипс
84'
Ф. Балогун
45+1'
А. Теате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Ренн
90'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Терье
Замена
Д. Лопи
️️️️
Д. Ито
86'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Ф. Балогун
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Балогун
84'
Желтая карточка
Ф. Балогун
83'
83'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Л. Угочукву
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Зенели
74'
Замена
К. Думбия
️️️️
А. Флипс
69'
64'
Замена
Шека
️️️️
Ф. Тайт
59'
Желтая карточка
В. Омари
46'
Замена
Ж. Доку
️️️️
А. Гуири
46'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Теате
Пас отдал
М. Терье
42'
Желтая карточка
Б. Бурижо
ГОЛ! 2:0!
А. Флипс
Пас отдал
М. Манетси
22'
Желтая карточка
Д. Ито
20'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
А. Флипс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
11
Камори Думбия
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
35
Ноа Франсуа
ОП
8
Шека
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-2-3-1
23
Диуф
28
де Смет
5
Абдельхамид
12
Агбаду
25
Фоке
5
Матусива
5
Манетси
9
Зенели
70
Флипс
10
Ито
9
Балогун
4-1-1-2-2
30
Манданда
14
Траоре
3
Теате
17
Омари
3
Трюффер
18
Угочукву
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
15
Калимуэндо
9
Гуири
10
Ито
30
Лопи
30
Лопи
10
Ито
70
Флипс
11
Думбия
11
Думбия
70
Флипс
9
Зенели
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Зенели
9
Балогун
29
Хольм
29
Хольм
9
Балогун
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
29
Тайт
8
Шека
8
Шека
29
Тайт
18
Угочукву
7
Сулемана
7
Сулемана
18
Угочукву
11
Терье
11
Аблин
11
Аблин
11
Терье
9
Гуири
11
Доку
11
Доку
9
Гуири
Остались в запасе
Реймс
Ренн
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
99
Рафик Гитан
АП
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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