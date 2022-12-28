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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лилль
Клермон - Лилль: обзор матча 28 декабря 2022
Клермон
28.12.2022, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
68'
А. Гомес (П)
90+4'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лилль
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Байо
Пас отдал
Д. Дэвид
Вторая желтая
М. Кофрие
90'
+1
90'
+1
Замена
М. Байо
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Э. Рашани
88'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Д. Аллевина
82'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Й. Гастьен
82'
78'
Замена
Т. Веа
️️️️
Э. Жегрова
72'
Желтая карточка
Р. Кабелла
Замена
М. Чам
️️️️
С. Хауи
71'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
70'
69'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
А. Вирджиниус
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гомес
Желтая карточка
М. Кофрие
45'
+1
Желтая карточка
А. Сейду
33'
31'
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
Й. Гастьен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
20
Жодель Доссу
ПП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
5
Кофрие
24
Ветеска
36
Сейду
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
19
Рашани
10
Хауи
99
Кюи
4-3-3
30
Шевалье
18
Диаките
6
Фонте
35
Джало
31
Исмаили
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
11
Жегрова
5
Кабелла
7
Вирджиниус
25
Гастьен
25
Гоналон
25
Гоналон
25
Гастьен
10
Хауи
70
Чам
70
Чам
10
Хауи
19
Рашани
20
Доссу
20
Доссу
19
Рашани
26
Аллевина
91
Бела
91
Бела
26
Аллевина
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
11
Жегрова
22
Веа
22
Веа
11
Жегрова
7
Вирджиниус
15
Дэвид
15
Дэвид
7
Вирджиниус
5
Кабелла
18
Байо
18
Байо
5
Кабелла
Остались в запасе
Клермон
Лилль
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Клермон - Лилль
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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