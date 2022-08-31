Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Клермон
Марсель - Клермон: обзор матча 31 августа 2022
Марсель
31.08.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Клермон
49'
П. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Клермон
Замена
И. Туре
️️️️
Ж. Клосс
90'
+5
Желтая карточка
Э. Байи
90'
+2
Пенальти не реализован!
А. Санчес
87'
87'
Замена
Б. Байе
️️️️
Й. Гастьен
78'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Ж. Бела
Замена
Жерсон
️️️️
П. Гуйе
75'
64'
Желтая карточка
А. Сейду
63'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
62'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Пайет
58'
Замена
Ж. Верету
️️️️
В. Ронжье
58'
ГОЛ! 1:0!
П. Гуйе
Пас отдал
Д. Пайет
49'
Замена
Л. Балерди
️️️️
С. Жиго
46'
Желтая карточка
В. Ронжье
44'
37'
Желтая карточка
К. Андрич
37'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Клермон
1
Диав Мори
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Брэндон Байе
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Лопес
99
Мбемба
3
Байи
2
Жиго
17
Тавареш
18
Гуйе
92
Клосс
21
Ронжье
6
Гендузи
10
Пайет
4
Санчес
4-2-3-1
1
Мори
36
Сейду
24
Ветеска
21
Ожье
29
Менди
6
Маньин
25
Гастьен
19
Рашани
70
Чам
91
Бела
17
Андрич
2
Жиго
26
Балерди
26
Балерди
2
Жиго
92
Клосс
95
Туре
95
Туре
92
Клосс
18
Гуйе
8
Жерсон
8
Жерсон
18
Гуйе
21
Ронжье
17
Верету
17
Верету
21
Ронжье
10
Пайет
7
Ундер
7
Ундер
10
Пайет
19
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
19
Рашани
25
Гастьен
6
Байе
6
Байе
25
Гастьен
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
91
Бела
20
Доссу
20
Доссу
91
Бела
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
Остались в запасе
Марсель
Клермон
36
Рубен Бланко
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
12
Упарин Джоко
ВР
15
Джейсон Бертомье
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
97
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
15
Джейсон Бертомье
АП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Марсель - Клермон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Клермон
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+