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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 13 августа 2022
Монако
13.08.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
73'
Б. Эмболо
59'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Ренн
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
Вандерсон
82'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Дьятта
81'
80'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Бурижо
76'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Ф. Тайт
76'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Г. Лаборд
ГОЛ! 1:1!
Б. Эмболо
73'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Б. Бурижо
52'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Л. Майер
46'
Замена
Д. Алемдар
️️️️
С. Манданда
Пенальти не реализован!
А. Дисаси
33'
32'
Желтая карточка
С. Манданда
24'
Желтая карточка
А. Теате
22'
Желтая карточка
Д. Родон
Замена
С. Магасса
️️️️
В. Бен-Йеддер
17'
Красная карточка
Ю. Фофана
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
5
Дисаси
2
Вандерсон
6
Лукас
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
4-1-2-2-1
30
Манданда
14
Траоре
3
Теате
6
Родон
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
10
Бен-Йеддер
27
Магасса
27
Магасса
10
Бен-Йеддер
2
Вандерсон
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Мартинш
15
Дьятта
30
Манданда
80
Алемдар
80
Алемдар
30
Манданда
29
Тайт
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Тайт
27
Бурижо
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Бурижо
14
Майер
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
14
Майер
9
Лаборд
11
Доку
11
Доку
9
Лаборд
Остались в запасе
Монако
Ренн
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
18
Лесли Угочукву
ОП
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Ренн
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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