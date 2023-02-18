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Ливингстон - Рейнджерс

18.02.2023, Суббота, 18:00 мск Шотландия. Премьер-лига, 26 тур Ливингстон - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
22 октября, суббота 17:00 Рейнджерс 1:1 Ливингстон
1 тур
30 июля, суббота 14:00 Ливингстон 1:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
26 января, среда 22:45 Рейнджерс 1:0 Ливингстон
15 тур
28 ноября, воскресенье 15:00 Ливингстон 1:3 Рейнджерс
1 тур
31 июля, суббота 15:30 Рейнджерс 3:0 Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), группа A
4 тур
12 мая, среда 20:00 Ливингстон 0:3 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
3 марта, среда 21:00 Ливингстон 0:1 Рейнджерс
12 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Рейнджерс 2:0 Ливингстон
4 тур
16 августа, воскресенье 18:30 Ливингстон 0:0 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Рейнджерс 1:0 Ливингстон
13 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Ливингстон 0:2 Рейнджерс
5 тур
14 сентября, суббота 17:00 Рейнджерс 3:1 Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
27 января, воскресенье 19:00 Ливингстон 0:3 Рейнджерс
14 тур
24 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Ливингстон
7 тур
30 сентября, воскресенье 15:30 Ливингстон 1:0 Рейнджерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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