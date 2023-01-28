Рейнджерс - Сент-Джонстон

|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Рейнджерс
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|4:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Рейнджерс
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|4:0
|Сент-Джонстон
|29 тур
|2 марта, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|0:1
|Рейнджерс
|14 тур
|15 декабря, среда
|22:45
|Рейнджерс
|2:0
|Сент-Джонстон
|5 тур
|11 сентября, суббота
|14:30
|Сент-Джонстон
|1:2
|Рейнджерс
|2 тур
|21 апреля, среда
|21:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Рейнджерс
|27 тур
|3 февраля, среда
|22:45
|Рейнджерс
|1:0
|Сент-Джонстон
|19 тур
|23 декабря, среда
|21:00
|Сент-Джонстон
|0:3
|Рейнджерс
|3 тур
|12 августа, среда
|21:45
|Рейнджерс
|3:0
|Сент-Джонстон
|28 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:30
|Сент-Джонстон
|2:2
|Рейнджерс
|6 тур
|22 сентября, воскресенье
|14:15
|Сент-Джонстон
|0:4
|Рейнджерс
|26 тур
|16 февраля, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|0:0
|Сент-Джонстон
|19 тур
|23 декабря, воскресенье
|15:15
|Сент-Джонстон
|1:2
|Рейнджерс
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Рейнджерс
|5:1
|Сент-Джонстон
|29 тур
|27 февраля, вторник
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:4
|Рейнджерс
|19 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|1:3
|Сент-Джонстон
|9 тур
|13 октября, пятница
|21:45
|Сент-Джонстон
|0:3
|Рейнджерс
|5 тур
|21 мая, воскресенье
|14:30
|Сент-Джонстон
|1:2
|Рейнджерс
|27 тур
|1 марта, среда
|22:45
|Рейнджерс
|3:2
|Сент-Джонстон
|20 тур
|28 декабря, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Рейнджерс
|11 тур
|26 октября, среда
|21:45
|Рейнджерс
|1:1
|Сент-Джонстон
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|15:30
|Сент-Джонстон
|0:4
|Рейнджерс
|23 тур
|14 января, суббота
|16:30
|Сент-Джонстон
|1:2
|Рейнджерс
|15 тур
|19 ноября, суббота
|19:00
|Рейнджерс
|0:0
|Сент-Джонстон
|2 тур
|30 июля, суббота
|15:00
|Сент-Джонстон
|0:2
|Рейнджерс
|20 тур
|5 апреля, вторник
|20:00
|Сент-Джонстон
|0:2
|Рейнджерс
|28 тур
|27 февраля, воскресенье
|18:00
|Рейнджерс
|4:0
|Сент-Джонстон
|3 тур
|28 августа, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|2:1
|Сент-Джонстон
|26 тур
|30 марта, вторник
|22:45
|Сент-Джонстон
|4:1
|Рейнджерс
|15 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|3:0
|Сент-Джонстон
|8 тур
|17 октября, суббота
|15:30
|Сент-Джонстон
|1:2
|Рейнджерс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|28
|26
|1
|1
|90:20
|+70
|79
|2.
|Рейнджерс
|28
|22
|4
|2
|68:25
|+43
|70
|3.
|Хартс
|28
|13
|6
|9
|49:40
|+9
|45
|4.
|Хиберниан
|28
|12
|4
|12
|44:43
|+1
|40
|5.
|Абердин
|28
|12
|2
|14
|43:52
|-9
|38
|6.
|Сент-Миррен
|28
|10
|7
|11
|30:41
|-11
|37
|7.
|Ливингстон
|28
|10
|6
|12
|29:43
|-14
|36
|8.
|Сент-Джонстон
|28
|9
|4
|15
|32:47
|-15
|31
|9.
|Мазервелл
|28
|8
|6
|14
|34:40
|-6
|30
|10.
|Росс Каунти
|28
|6
|6
|16
|24:41
|-17
|24
|11.
|Килмарнок
|28
|6
|6
|16
|23:50
|-27
|24
|12.
|Данди Юнайтед
|28
|5
|6
|17
|29:53
|-24
|21