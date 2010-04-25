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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эспаньол
Альмерия - Эспаньол: обзор матча 25 апреля 2010
Альмерия
25.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
55'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эспаньол
Желтая карточка
Ф. Сориано
Вторая желтая
Н. Пареха
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
Б. Саар
️️️️
П. Освальдо
Желтая карточка
М. Уртадо
Замена
Х. Ортис
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Корона
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Верду
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
Корона
️️️️
Э. Бернандельо
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Х. Чика
Желтая карточка
Х. Форлин
20'
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
Чико
19'
Желтая карточка
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Коро
АП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
5
Сисма
15
Чико
18
Акасиете
88
Мичел
7
Крусат
19
М'Бами
23
Сориано
23
Бернандельо
10
Пьятти
5
Уче
3-2-1-2-2
13
Камени
4
Руис
2
Пареха
18
Форлин
2
Чика
12
Вила
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
25
Верду
10
Освальдо
7
Кальехон
88
Мичел
21
Ортис
21
Ортис
88
Мичел
23
Бернандельо
15
Корона
15
Корона
23
Бернандельо
7
Крусат
10
Ортис
10
Ортис
7
Крусат
2
Чика
14
Ронкалья
14
Ронкалья
2
Чика
25
Верду
24
Алонсо
24
Алонсо
25
Верду
10
Освальдо
9
Саар
9
Саар
10
Освальдо
Остались в запасе
Альмерия
Эспаньол
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
21
Фабиан Варгас
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
10
Коро
АП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
21
Фабиан Варгас
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
10
Коро
АП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Альмерия - Эспаньол
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
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