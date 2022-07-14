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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизани - Иберия 1999
Партизани - Иберия 1999: обзор матча 14 июля 2022
Партизани
14.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Иберия 1999
53'
Г. Гулиашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Партизани - Иберия 1999
Замена
Б. Телуши
️️️️
Э. Ндреца
110'
Замена
Э. Сота
️️️️
А. Хадрой
91'
Замена
Э. Ндреца
️️️️
Т. Кара
82'
Замена
М. Гуйе
️️️️
В. Муратай
75'
Желтая карточка
Х. Скука
73'
62'
Замена
Б. Кардава
️️️️
Ш. Ноникашвили
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гулиашвили
Замена
M. Cvetanoski
️️️️
E. Hoti
46'
38'
Желтая карточка
Г. Гочолеишвили
29'
Желтая карточка
Л. Какубава
Желтая карточка
М. Матондо
26'
Желтая карточка
Д. Атанаскоски
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизани
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
2
Анди Хадрой
ЦЗ
88
Массанга Матондо
ЦП
33
Энео Битри
ЦФ
3
Egzon Belica
ЦФ
21
Валентино Муратай
ЦФ
99
Ариналдо Ррапай
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
10
Хулиано Скука
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Иберия 1999
1
Tornike Megrelishvili
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
21
Леван Какубава
ЦП
7
Юри Табатадзе
ЦП
5
Шота Ноникашвили
ЦП
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
14
Guram Goshteliani
ЦФ
55
Benedik Mioč
ЦФ
4
Гия Чадунели
ЦФ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
7
Гиорги Гулиашвили
ЦФ
Партизани
12
Vokli Laroshi
ВР
34
Салиу Сембене
ЦЗ
17
Бруно Телуши
ОП
14
Магуэтт Гуйе
ЦП
16
Эдисон Ндреца
ЦП
23
Ermir Spahiu
ЦП
24
Xhafer Hodo
ЦП
26
Пауло Буксхелай
ЦП
40
Bekim Redjepi
ЦФ
11
M. Cvetanoski
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
Иберия 1999
8
Бакар Кардава
ЦФ
2-1-5
3
Атанаскоски
2
Хадрой
88
Матондо
11
77
Текья
77
Кара
10
Скука
99
Ррапай
1-3-5
1
5
Джинджолава
21
Какубава
7
Табатадзе
5
Ноникашвили
14
7
Гулиашвили
18
Сихарулидзе
4
Чадунели
55
Ндреца
17
Телуши
17
Телуши
Ндреца
21
Муратай
14
Гуйе
14
Гуйе
21
Муратай
77
Кара
16
Ндреца
16
Ндреца
77
Кара
11
11
11
11
2
Хадрой
28
Сота
28
Сота
2
Хадрой
5
Ноникашвили
8
Кардава
8
Кардава
5
Ноникашвили
Остались в запасе
Партизани
Иберия 1999
12
Vokli Laroshi
ВР
34
Салиу Сембене
ЦЗ
23
Ermir Spahiu
ЦП
24
Xhafer Hodo
ЦП
26
Пауло Буксхелай
ЦП
40
Bekim Redjepi
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Остались в запасе
12
Vokli Laroshi
ВР
34
Салиу Сембене
ЦЗ
23
Ermir Spahiu
ЦП
24
Xhafer Hodo
ЦП
26
Пауло Буксхелай
ЦП
40
Bekim Redjepi
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Оргес Шехи
Статистика матча Партизани - Иберия 1999
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Иберия 1999
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
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