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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Иберия 1999 - Партизани
Иберия 1999 - Партизани: обзор матча 07 июля 2022
Иберия 1999
07.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Партизани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Иберия 1999 - Партизани
90'
+6
Желтая карточка
Б. Телуши
84'
Замена
Б. Телуши
️️️️
В. Муратай
Замена
G. Goshteliani
️️️️
Б. Кардава
66'
Желтая карточка
Ю. Табатадзе
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иберия 1999
1
Tornike Megrelishvili
ВР
7
Юри Табатадзе
ЦП
21
Леван Какубава
ЦП
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
7
Гиорги Гулиашвили
ЦФ
8
Бакар Кардава
ЦФ
55
Benedik Mioč
ЦФ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
4
Гия Чадунели
ЦФ
Партизани
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
77
Теди Кара
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
99
Ариналдо Ррапай
ЦФ
21
Валентино Муратай
ЦФ
3
Egzon Belica
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Иберия 1999
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ЦП
14
Guram Goshteliani
ЦФ
Партизани
11
M. Cvetanoski
ЦФ
17
Бруно Телуши
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
2-5
1
7
Табатадзе
21
Какубава
8
Кардава
4
Чадунели
12
Гочолеишвили
55
7
Гулиашвили
1-5
3
Атанаскоски
99
Ррапай
77
Текья
33
Битри
3
21
Муратай
8
Кардава
14
14
8
Кардава
21
Муратай
17
Телуши
17
Телуши
21
Муратай
Остались в запасе
Иберия 1999
Партизани
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ЦП
11
M. Cvetanoski
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Остались в запасе
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ЦП
Остались в запасе
11
M. Cvetanoski
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Статистика матча Иберия 1999 - Партизани
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иберия 1999
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
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