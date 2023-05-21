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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лидс
Вест Хэм - Лидс: обзор матча 21 мая 2023
Вест Хэм
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Лидс
31'
Д. Райс
72'
Д. Боуэн
90+4'
М. Ланзини
17'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Лидс
ГОЛ! 3:1!
М. Ланзини
Пас отдал
Л. Пакета
90'
+4
Замена
Д. Мубама
️️️️
Д. Ингс
90'
+3
Замена
Б. Джонсон
️️️️
П. Форнальс
90'
+3
89'
Желтая карточка
Р. Кох
85'
Замена
М. Рока
️️️️
У. МакКенни
85'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
П. Стрейк
Замена
М. Ланзини
️️️️
Д. Боуэн
84'
82'
Желтая карточка
Родриго
80'
Желтая карточка
К. Саммервил
ГОЛ! 2:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Ингс
72'
Желтая карточка
Л. Пакета
65'
62'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
А. Форшоу
62'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Харрисон
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Зума
46'
34'
Замена
В. Гнонто
️️️️
П. Бэмфорд
ГОЛ! 1:1!
Д. Райс
Пас отдал
Д. Боуэн
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
У. МакКенни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
4
Зума
21
Огбонна
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
11
Пакета
8
Форнальс
20
Боуэн
28
Ингс
3-2-2-1-2
1
Жоэль
4
Кох
8
Вебер
4
Стрейк
12
Эйлинг
5
Кристенсен
22
МакКенни
28
Форшоу
11
Харрисон
19
Родриго
45
Бэмфорд
4
Зума
6
Керер
6
Керер
4
Зума
8
Форнальс
2
Джонсон
2
Джонсон
8
Форнальс
20
Боуэн
22
Ланзини
22
Ланзини
20
Боуэн
28
Ингс
28
Мубама
28
Мубама
28
Ингс
22
МакКенни
21
Рока
21
Рока
22
МакКенни
4
Стрейк
20
Гринвуд
20
Гринвуд
4
Стрейк
28
Форшоу
11
Ааронсон
11
Ааронсон
28
Форшоу
45
Бэмфорд
29
Гнонто
29
Гнонто
45
Бэмфорд
11
Харрисон
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Харрисон
Остались в запасе
Вест Хэм
Лидс
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Хэм - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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