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АПЛ 2026/2027
Лидс - Ньюкасл
Лидс - Ньюкасл: обзор матча 13 мая 2023
Лидс
13.05.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
7'
Л. Эйлинг
79'
Р. Кристенсен
31'
К. Уилсон (П)
69'
К. Уилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Ньюкасл
Желтая карточка
П. Бэмфорд
90'
+2
Замена
П. Стрейк
️️️️
П. Бэмфорд
90'
+2
Красная карточка
Х. Фирпо
90'
+1
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Родриго
87'
87'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
ГОЛ! 2:2!
Р. Кристенсен
79'
73'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
К. Уилсон
73'
Замена
Э. Гордон
️️️️
М. Альмирон
72'
Желтая карточка
К. Уилсон
Желтая карточка
Жоэль
69'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Уилсон
Желтая карточка
В. Гнонто
68'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Харрисон
64'
Желтая карточка
Х. Фирпо
59'
57'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Замена
А. Форшоу
️️️️
С. Гринвуд
46'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Уилсон
Пенальти не реализован!
П. Бэмфорд
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Эйлинг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Жоэль
5
Кристенсен
4
Кох
8
Вебер
23
Фирпо
12
Эйлинг
22
МакКенни
11
Харрисон
20
Гринвуд
19
Родриго
45
Бэмфорд
4-2-2-2
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Исак
13
Уилсон
45
Бэмфорд
4
Стрейк
4
Стрейк
45
Бэмфорд
20
Гринвуд
28
Форшоу
28
Форшоу
20
Гринвуд
19
Родриго
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Родриго
11
Харрисон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Харрисон
10
Альмирон
10
Гордон
10
Гордон
10
Альмирон
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
Остались в запасе
Лидс
Ньюкасл
30
Илан Мелье
ВР
21
Марк Рока
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Илан Мелье
ВР
21
Марк Рока
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Лидс - Ньюкасл
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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