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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Лестер
Лидс - Лестер: обзор матча 25 апреля 2023
Лидс
25.04.2023, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
20'
Л. Синистерра
80'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Лестер
82'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Ихеначо
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
70'
Замена
П. Дака
️️️️
Х. Барнс
70'
Замена
Д. Варди
️️️️
Тете
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Родриго
68'
67'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
Л. Купер
60'
Желтая карточка
М. Рока
53'
52'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Желтая карточка
Родриго
45'
+2
Желтая карточка
Л. Эйлинг
41'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Л. Синистерра
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Д. Харрисон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Мелье
23
Фирпо
4
Кох
6
Купер
12
Эйлинг
21
Рока
22
МакКенни
17
Синистерра
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
4-1-2-2-1
1
Иверсен
21
Кастань
4
Фас
2
Сеюнджу
34
Кристиансен
34
Сумаре
18
Тилеманс
11
Барнс
11
Тете
10
Мэддисон
17
Ихеначо
19
Родриго
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Родриго
17
Синистерра
38
Саммервил
38
Саммервил
17
Синистерра
17
Ихеначо
26
Прат
26
Прат
17
Ихеначо
11
Тете
9
Варди
9
Варди
11
Тете
11
Барнс
27
Дака
27
Дака
11
Барнс
Остались в запасе
Лидс
Лестер
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лидс - Лестер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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