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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс: обзор матча 01 апреля 2023
Арсенал
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Лидс
35'
Г. Жезус (П)
47'
Б. Уайт
55'
Г. Жезус
84'
Г. Джака
76'
Р. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Лидс
90'
+1
Желтая карточка
П. Бэмфорд
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Джака
86'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
85'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
85'
85'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. Харрисон
ГОЛ! 4:1!
Г. Джака
Пас отдал
М. Эдегор
84'
76'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кристенсен
74'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Саммервил
74'
Замена
Л. Купер
️️️️
Р. Кох
65'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Б. Ааронсон
65'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Синистерра
Замена
Жоржиньо
️️️️
Т. Парти
60'
Замена
Б. Сака
️️️️
Г. Жезус
60'
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Л. Троссард
55'
ГОЛ! 2:0!
Б. Уайт
Пас отдал
Г. Мартинелли
47'
45'
Желтая карточка
Р. Кох
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Жезус
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
Лидс
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
6
Холдинг
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
19
Троссард
9
Жезус
3-3-3-1
30
Мелье
5
Кристенсен
4
Кох
4
Стрейк
12
Эйлинг
21
Рока
23
Фирпо
38
Саммервил
11
Ааронсон
11
Харрисон
17
Синистерра
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
34
Джака
20
Виейра
20
Виейра
34
Джака
9
Жезус
7
Сака
7
Сака
9
Жезус
4
Кох
6
Купер
6
Купер
4
Кох
11
Ааронсон
22
МакКенни
22
МакКенни
11
Ааронсон
38
Саммервил
10
Рюттер
10
Рюттер
38
Саммервил
17
Синистерра
19
Родриго
19
Родриго
17
Синистерра
11
Харрисон
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
11
Харрисон
Остались в запасе
Арсенал
Лидс
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
24
Дарко Гьяби
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
24
Дарко Гьяби
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Арсенал - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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