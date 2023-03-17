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Ноттингем Форест - Ньюкасл
Ноттингем Форест - Ньюкасл: обзор матча 17 марта 2023
Ноттингем Форест
17.03.2023, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
26'
Э. Деннис
45+2'
А. Исак
90+3'
А. Исак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Ньюкасл
Желтая карточка
Р. Лоди
90'
+6
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Д. Шелви
90'
+4
Желтая карточка
К. Навас
90'
+3
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Исак
Желтая карточка
Р. Фройлер
90'
+2
84'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Э. Деннис
79'
Замена
С. Сарридж
️️️️
А. Айю
79'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
59'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Р. Йетс
58'
46'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
А. Сен-Максимен
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
Д. Уиллок
33'
Желтая карточка
Д. Берн
ГОЛ! 1:0!
Э. Деннис
26'
Желтая карточка
Э. Деннис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Данило
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-3-2-1
1
Навас
6
Лоди
19
Ниахате
18
Фелипе
92
Орье
22
Йетс
26
Шелви
10
Гиббс-Уайт
24
Айю
22
Джонсон
17
Деннис
4-3-1-2
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
4
Ботман
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
9
Исак
17
Деннис
3
Уильямс
3
Уильямс
17
Деннис
22
Йетс
19
Фройлер
19
Фройлер
22
Йетс
26
Шелви
10
Скарпа
10
Скарпа
26
Шелви
24
Айю
9
Сарридж
9
Сарридж
24
Айю
23
Мерфи
30
Ритчи
30
Ритчи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ньюкасл
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Данило
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Данило
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ноттингем Форест - Ньюкасл
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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