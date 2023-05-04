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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 мая 2023
Брайтон
04.05.2023, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+9'
А. Мак Аллистер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мак Аллистер
90'
+9
90'
+4
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
М. Кайседо
87'
84'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
Л. Колуилл
77'
76'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Антони
76'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Фред
Замена
Л. Колуилл
️️️️
Б. Гилмор
75'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Д. Уэлбек
75'
Желтая карточка
Л. Данк
70'
70'
Желтая карточка
Антони
Замена
С. Мач
️️️️
Ф. Буонанотте
62'
59'
Желтая карточка
Д. Далот
Желтая карточка
А. Уэбстер
52'
44'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
7
Солли Мач
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Стил
2
Эступиньян
5
Данк
4
Уэбстер
25
Кайседо
6
Гилмор
10
Мак Аллистер
22
Митома
10
Буонанотте
10
Энкисо
18
Уэлбек
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
23
Шоу
5
Каземиро
7
Фред
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
10
Буонанотте
7
Мач
7
Мач
10
Буонанотте
6
Гилмор
6
Колуилл
6
Колуилл
6
Гилмор
18
Уэлбек
26
Ундав
26
Ундав
18
Уэлбек
7
Фред
20
Забитцер
20
Забитцер
7
Фред
7
Антони
19
Санчо
19
Санчо
7
Антони
9
Марсьяль
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Марсьяль
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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