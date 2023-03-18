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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Лестер
Брентфорд - Лестер: обзор матча 18 марта 2023
Брентфорд
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
32'
М. Йенсен
52'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Лестер
Замена
П. Янссон
️️️️
Б. Мбемо
90'
+4
Вторая желтая
Ш. Баптист
90'
+2
90'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Ш. Баптист
89'
84'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
75'
75'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Ндиди
66'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
66'
Замена
Д. Прат
️️️️
Тете
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
61'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Дамсгор
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мэддисон
Желтая карточка
К. Нергор
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Йенсен
32'
22'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
24
Дамсгор
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-2-1
1
Иверсен
21
Кастань
12
Амарти
15
Суттар
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
11
Барнс
11
Тете
10
Мэддисон
27
Дака
19
Мбемо
18
Янссон
18
Янссон
19
Мбемо
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
24
Дамсгор
10
Да Силва
10
Да Силва
24
Дамсгор
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
4
Ндиди
34
Сумаре
34
Сумаре
4
Ндиди
11
Тете
26
Прат
26
Прат
11
Тете
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
10
Мэддисон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Мэддисон
Остались в запасе
Брентфорд
Лестер
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брентфорд - Лестер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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