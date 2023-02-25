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АПЛ 2026/2027
Лидс - Саутгемптон
Лидс - Саутгемптон: обзор матча 25 февраля 2023
Лидс
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
77'
Х. Фирпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
А. Белла Кочап
Замена
М. Рока
️️️️
П. Бэмфорд
86'
85'
Желтая карточка
Р. Лавиа
Желтая карточка
П. Бэмфорд
83'
82'
Замена
А. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
Желтая карточка
В. Гнонто
78'
ГОЛ! 1:0!
Х. Фирпо
Пас отдал
Д. Харрисон
77'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Б. Ааронсон
75'
71'
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Р. Перро
63'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Армстронг
63'
Замена
И. Диалло
️️️️
К. Сулемана
63'
Замена
С. Мара
️️️️
П. Онуачу
Замена
К. Саммервил
️️️️
В. Гнонто
61'
58'
Желтая карточка
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Лидс
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Мелье
23
Фирпо
4
Кох
8
Вебер
12
Эйлинг
12
Адамс
22
МакКенни
11
Харрисон
11
Ааронсон
29
Гнонто
45
Бэмфорд
3-1-3-2-1
31
Базуну
5
Беднарек
17
Белла Кочап
15
Перро
45
Лавиа
2
Мэйтленд-Найлс
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
7
Сулемана
10
Эльюнусси
30
Онуачу
45
Бэмфорд
21
Рока
21
Рока
45
Бэмфорд
29
Гнонто
38
Саммервил
38
Саммервил
29
Гнонто
11
Ааронсон
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Ааронсон
15
Перро
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
15
Перро
7
Сулемана
27
Диалло
27
Диалло
7
Сулемана
17
Армстронг
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Армстронг
10
Армстронг
10
Эльюнусси
30
Онуачу
14
Мара
14
Мара
30
Онуачу
Остались в запасе
Лидс
Саутгемптон
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Лидс - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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