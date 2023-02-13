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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 13 февраля 2023
Ливерпуль
13.02.2023, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
36'
М. Салах
49'
К. Гакпо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
90'
Замена
Н. Кейта
️️️️
С. Байчетич
90'
Желтая карточка
Э. Робертсон
87'
87'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
84'
Желтая карточка
А. Дукуре
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
80'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
К. Гакпо
79'
78'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
77'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Макнил
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
69'
67'
Желтая карточка
К. Коди
61'
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Симмс
ГОЛ! 2:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
17
Алекс Ивоби
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
22
Байчетич
14
Хендерсон
18
Гакпо
10
Салах
29
Нуньес
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
15
Коди
6
Тарковски
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
17
Ивоби
11
Макнил
9
Симмс
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
22
Байчетич
8
Кейта
8
Кейта
22
Байчетич
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
18
Гакпо
9
Фирмино
9
Фирмино
18
Гакпо
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
9
Симмс
10
Грей
10
Грей
9
Симмс
11
Макнил
11
Мопе
11
Мопе
11
Макнил
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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