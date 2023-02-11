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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ньюкасл
Борнмут - Ньюкасл: обзор матча 11 февраля 2023
Борнмут
11.02.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
30'
М. Сенеси
45+2'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Стивенс
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Жоэлинтон
87'
Желтая карточка
С. Ботман
84'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
А. Сен-Максимен
81'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
А. Смит
79'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Уаттара
79'
Желтая карточка
А. Смит
74'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Энтони
63'
60'
Желтая карточка
Э. Гордон
Замена
К. Мефам
️️️️
М. Сенеси
53'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Альмирон
36'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Уиллок
ГОЛ! 1:0!
М. Сенеси
Пас отдал
Д. Уаттара
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-2-2-2
33
Нето
33
Земура
5
Стивенс
5
Сенеси
15
Смит
8
Лерма
8
Биллинг
25
Траоре
11
Уаттара
19
Соланке
19
Энтони
4-2-2-2
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Исак
10
Сен-Максимен
5
Сенеси
2
Мефам
2
Мефам
5
Сенеси
15
Смит
2
Фредерикс
2
Фредерикс
15
Смит
19
Энтони
16
Тавернье
16
Тавернье
19
Энтони
11
Уаттара
42
Семеньо
42
Семеньо
11
Уаттара
28
Уиллок
10
Гордон
10
Гордон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
Остались в запасе
Борнмут
Ньюкасл
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Борнмут - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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