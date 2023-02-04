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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Саутгемптон
Брентфорд - Саутгемптон: обзор матча 04 февраля 2023
Брентфорд
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
41'
Б. Ми
44'
Б. Мбемо
80'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Саутгемптон
90'
Желтая карточка
М. Салису
Замена
Занка
️️️️
Б. Мбемо
82'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
82'
81'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Ч. Адамс
ГОЛ! 3:0!
М. Йенсен
Пас отдал
Р. Генри
80'
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
74'
65'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Эдози
65'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Р. Лавиа
Желтая карточка
А. Тони
64'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Хики
61'
Замена
В. Янельт
️️️️
Д. Да Силва
61'
59'
Желтая карточка
Р. Лавиа
46'
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Эльюнусси
46'
Замена
К. Сулемана
️️️️
И. Диалло
ГОЛ! 2:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
Й. Висса
44'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ми
Пас отдал
Б. Мбемо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
4-2-1-2-1
31
Базуну
14
Бри
5
Беднарек
22
Салису
15
Перро
45
Лавиа
27
Диалло
30
Уорд-Проус
23
Эдози
10
Эльюнусси
19
Адамс
19
Мбемо
25
Занка
25
Занка
19
Мбемо
2
Хики
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Хики
10
Да Силва
27
Янельт
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
45
Лавиа
24
Алькарас
24
Алькарас
45
Лавиа
27
Диалло
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Диалло
23
Эдози
32
Уолкотт
32
Уолкотт
23
Эдози
10
Эльюнусси
30
Онуачу
30
Онуачу
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
10
Армстронг
19
Адамс
Остались в запасе
Брентфорд
Саутгемптон
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Брентфорд - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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