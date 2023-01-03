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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Фулхэм
Лестер - Фулхэм: обзор матча 03 января 2023
Лестер
03.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
17'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Фулхэм
90'
+8
Желтая карточка
Б. Лено
83'
Замена
И. Диоп
️️️️
Виллиан
79'
Желтая карточка
А. Митрович
Желтая карточка
Т. Кастань
76'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Л. Томас
73'
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
73'
69'
Желтая карточка
К. Тете
67'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
63'
Желтая карточка
Т. Кэрни
Желтая карточка
О. Ндиди
63'
61'
Желтая карточка
Ж. Палинья
61'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
52'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Виллиан
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Б. Сумаре
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-2-2
21
Уорд
33
Томас
12
Амарти
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
18
Тилеманс
22
Перес
9
Варди
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
9
Митрович
Ндиди
6
Менди
6
Менди
Ндиди
4
Ндиди
4
Ндиди
34
Сумаре
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
34
Сумаре
33
Томас
17
Ихеначо
17
Ихеначо
33
Томас
10
Виллиан
6
Диоп
6
Диоп
10
Виллиан
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
Остались в запасе
Лестер
Фулхэм
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лестер - Фулхэм
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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