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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Вест Хэм
Лидс - Вест Хэм: обзор матча 04 января 2023
Лидс
04.01.2023, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
27'
В. Гнонто
70'
Родриго
45'
Л. Пакета (П)
46'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Вест Хэм
90'
+6
Желтая карточка
Н. Агер
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
В. Гнонто
90'
+1
80'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
П. Форнальс
80'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Л. Пакета
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Рока
78'
ГОЛ! 2:2!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
70'
68'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
В. Цоуфал
67'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
Замена
М. Клих
️️️️
Б. Ааронсон
63'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
К. Саммервил
63'
Желтая карточка
К. Саммервил
59'
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Скамакка
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Пакета
Желтая карточка
Л. Купер
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Гнонто
Пас отдал
К. Саммервил
27'
Желтая карточка
Родриго
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Дарко Гьяби
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
4
Кох
4
Стрейк
6
Купер
12
Эйлинг
12
Адамс
21
Рока
29
Гнонто
11
Ааронсон
38
Саммервил
19
Родриго
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
6
Керер
21
Агер
15
Доусон
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
11
Пакета
8
Форнальс
9
Скамакка
21
Рока
20
Гринвуд
20
Гринвуд
21
Рока
11
Ааронсон
43
Клих
43
Клих
11
Ааронсон
38
Саммервил
11
Харрисон
11
Харрисон
38
Саммервил
29
Гнонто
11
Гелхардт
11
Гелхардт
29
Гнонто
34
Цоуфал
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
34
Цоуфал
8
Форнальс
4
Даунс
4
Даунс
8
Форнальс
11
Пакета
10
Бенрахма
10
Бенрахма
11
Пакета
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
Остались в запасе
Лидс
Вест Хэм
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лидс - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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