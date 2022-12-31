Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лидс
Ньюкасл - Лидс: обзор матча 31 декабря 2022
Ньюкасл
31.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Лидс
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
И. Мелье
Желтая карточка
К. Уилсон
90'
+5
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
84'
82'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
70'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Л. Эйлинг
70'
Замена
К. Саммервил
️️️️
В. Гнонто
67'
Желтая карточка
В. Гнонто
64'
Желтая карточка
М. Рока
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
64'
Замена
К. Уилсон
️️️️
К. Вуд
64'
64'
Замена
М. Клих
️️️️
Д. Харрисон
59'
Желтая карточка
П. Стрейк
46'
Замена
М. Рока
️️️️
А. Форшоу
45'
+1
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Желтая карточка
К. Триппьер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Вуд
4-1-1-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Стрейк
4
Кох
6
Купер
12
Адамс
28
Форшоу
29
Гнонто
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
9
Вуд
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Вуд
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
12
Эйлинг
5
Кристенсен
5
Кристенсен
12
Эйлинг
28
Форшоу
21
Рока
21
Рока
28
Форшоу
11
Харрисон
43
Клих
43
Клих
11
Харрисон
29
Гнонто
38
Саммервил
38
Саммервил
29
Гнонто
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
Остались в запасе
Ньюкасл
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Ньюкасл - Лидс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Лидс
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+