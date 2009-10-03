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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест
Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 03 октября 2009
Питерборо Юнайтед
03.10.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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