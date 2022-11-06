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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 06 ноября 2022
Вест Хэм
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
20'
С. Бенрахма
41'
В. Заа
90+4'
А. Крессуэлл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Крессуэлл
Замена
П. Форнальс
️️️️
Л. Пакета
90'
+3
88'
Желтая карточка
Ж. Айю
77'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Т. Соучек
64'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
64'
Желтая карточка
К. Доусон
58'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
Э. Эзе
ГОЛ! 1:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
Л. Пакета
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
6
Керер
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
9
Скамакка
4-1-1-3-1
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
28
Соучек
4
Даунс
4
Даунс
28
Соучек
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
11
Пакета
8
Форнальс
8
Форнальс
11
Пакета
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
26
Сэм Джонстон
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
41
Джо Уитворт
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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