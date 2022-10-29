Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лидс
Ливерпуль - Лидс: обзор матча 29 октября 2022
Ливерпуль
29.10.2022, суббота, 21:45
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
14'
М. Салах
4'
Родриго
89'
К. Саммервил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Лидс
90'
+1
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
К. Саммервил
90'
Желтая карточка
К. Саммервил
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Саммервил
Пас отдал
П. Бэмфорд
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
79'
72'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Харрисон
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Фабиньо
61'
Замена
К. Джонс
️️️️
Х. Эллиот
60'
52'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
9
Фирмино
4-2-3-1
30
Мелье
5
Кристенсен
6
Купер
4
Стрейк
4
Кох
12
Адамс
21
Рока
38
Саммервил
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
10
Эллиот
21
Джонс
21
Джонс
10
Эллиот
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
11
Харрисон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Харрисон
38
Саммервил
12
Эйлинг
12
Эйлинг
38
Саммервил
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
Остались в запасе
Ливерпуль
Лидс
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Ливерпуль - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Лидс
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+