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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 сентября 2009
Ньюкасл
30.09.2009, среда, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
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Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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