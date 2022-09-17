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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Борнмут
Ньюкасл - Борнмут: обзор матча 17 сентября 2022
Ньюкасл
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
67'
А. Исак (П)
62'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Борнмут
90'
+3
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
90'
+3
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Альмирон
89'
87'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Р. Кристи
80'
Замена
Д. Энтони
️️️️
М. Тавернье
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Б. Гимарайнс
72'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Фрейзер
71'
Желтая карточка
Жоэлинтон
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Исак
67'
62'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Земура
45'
+3
Желтая карточка
М. Тавернье
34'
Желтая карточка
Р. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-2-3-1
1
Поуп
23
Таргетт
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
4-3-2-1
33
Нето
2
Мефам
5
Сенеси
15
Смит
33
Земура
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Фрейзер
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Фрейзер
10
Альмирон
9
Вуд
9
Вуд
10
Альмирон
8
Биллинг
5
Стивенс
5
Стивенс
8
Биллинг
10
Кристи
3
Стейси
3
Стейси
10
Кристи
16
Тавернье
19
Энтони
19
Энтони
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Марк Траверс
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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