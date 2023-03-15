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Саутгемптон - Брентфорд
Саутгемптон - Брентфорд: обзор матча 15 марта 2023
Саутгемптон
15.03.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
32'
А. Тони
90+7'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Брентфорд
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Й. Висса
Пас отдал
А. Тони
Желтая карточка
Я. Беднарек
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Тони
80'
Желтая карточка
А. Хики
79'
Замена
П. Янссон
️️️️
Б. Мбемо
79'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
Замена
П. Онуачу
️️️️
К. Алькарас
67'
65'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Шаде
Замена
Д. Бри
️️️️
И. Диалло
60'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Эльюнусси
60'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
К. Уокер-Питерс
60'
45'
+1
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Пас отдал
К. Нергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
4-1-2-2-1
31
Базуну
15
Перро
5
Беднарек
17
Белла Кочап
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
30
Уорд-Проус
24
Алькарас
7
Сулемана
10
Эльюнусси
19
Адамс
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Шаде
17
Тони
27
Диалло
14
Бри
14
Бри
27
Диалло
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
45
Лавиа
2
Уокер-Питерс
10
Эльюнусси
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Эльюнусси
24
Алькарас
30
Онуачу
30
Онуачу
24
Алькарас
19
Мбемо
18
Янссон
18
Янссон
19
Мбемо
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
7
Шаде
9
Висса
9
Висса
7
Шаде
Остались в запасе
Саутгемптон
Брентфорд
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Саутгемптон - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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