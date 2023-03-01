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Ливерпуль - Вулверхэмптон

01.03.2023, Среда, 23:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 7 тур Ливерпуль - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
22 тур
4 февраля, суббота 18:00 Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль
Англия. Кубок (2022/2023)
3 раунд
повторный матч		 17 января, вторник 22:45 Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Англия. Кубок (2022/2023)
3 раунд
7 января, суббота 23:00 Ливерпуль 2:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон
15 тур
4 декабря, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
15 марта, понедельник 23:00 Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
11 тур
6 декабря, воскресенье 22:15 Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
23 января, четверг 23:00 Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль
20 тур
29 декабря, воскресенье 19:30 Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
18 тур
21 декабря, пятница 23:00 Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
7 января, понедельник 22:45 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
28 января, суббота 15:30 Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 января, вторник 23:45 Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль
6 тур
24 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 15:45 Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль
20 тур
29 декабря, среда 23:00 Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
23 тур
26 января, вторник 22:45 Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль
19 тур
26 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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