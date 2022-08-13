Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Лидс
Саутгемптон - Лидс: обзор матча 13 августа 2022
Саутгемптон
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
72'
Д. Арибо
81'
К. Уокер-Питерс
46'
Родриго
60'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Лидс
90'
+3
Желтая карточка
Б. Ааронсон
Замена
Д. Стивенс
️️️️
М. Дженепо
90'
+1
88'
Замена
А. Форшоу
️️️️
М. Рока
84'
Замена
М. Клих
️️️️
Д. Харрисон
84'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Джеймс
ГОЛ! 2:2!
К. Уокер-Питерс
Пас отдал
С. Мара
81'
Желтая карточка
М. Салису
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Арибо
Пас отдал
А. Армстронг
72'
Замена
С. Мара
️️️️
Я. Беднарек
70'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Армстронг
64'
Замена
А. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
64'
60'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
П. Стрейк
46'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
45'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
43'
Желтая карточка
Д. Харрисон
28'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
П. Бэмфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
10
Мохамед Эльюнусси
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
12
Тайлер Адамс
ЦП
11
Бренден Ааронсон
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
3-3-2-1-1
31
Базуну
5
Беднарек
22
Салису
17
Белла Кочап
10
Эльюнусси
45
Лавиа
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
12
Дженепо
19
Адамс
4-1-1-2-2
30
Мелье
5
Кристенсен
4
Кох
3
Льоренте
4
Стрейк
21
Рока
12
Адамс
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
45
Бэмфорд
12
Дженепо
5
Стивенс
5
Стивенс
12
Дженепо
17
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
17
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Армстронг
10
Армстронг
10
Эльюнусси
5
Беднарек
14
Мара
14
Мара
5
Беднарек
45
Бэмфорд
7
Джеймс
7
Джеймс
45
Бэмфорд
11
Харрисон
43
Клих
43
Клих
11
Харрисон
21
Рока
28
Форшоу
28
Форшоу
21
Рока
Джеймс
17
Синистерра
17
Синистерра
Джеймс
Остались в запасе
Саутгемптон
Лидс
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Саутгемптон - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Лидс
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+