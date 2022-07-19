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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 19 июля 2022
Манчестер Юнайтед
19.07.2022, вторник, 13:10
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
17'
А. Марсьяль
48'
М. Рэшфорд
59'
Д. Санчо
74'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
77'
Замена
С. Бэнкс
️️️️
М. Эбиовей
77'
Замена
В. Акинвале
️️️️
Ж. Айю
77'
Замена
М. Боатенг
️️️️
Д. Уорд
77'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Й. Андерсен
77'
Замена
К. Сиддик
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
️️️️
Т. Маласья
77'
74'
ГОЛ! 3:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Л. Миливойевич
Замена
А. Меджбри
️️️️
М. Рэшфорд
66'
Замена
Э. Эланга
️️️️
А. Марсьяль
66'
Замена
А. Теллес
️️️️
В. Линделеф
66'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Д. Далот
66'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Санчо
66'
Замена
З. Икбал
️️️️
Б. Фернандеш
66'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
Фред
66'
65'
Замена
А. Ола-Адебоми
️️️️
Ж. Матета
Замена
️️️️
Г. Магуайр
65'
64'
Замена
Д. Рэймонд
️️️️
Н. Клайн
64'
Замена
Д. Озо
️️️️
Т. Митчелл
64'
Замена
Т. Адарамола
️️️️
Д. Рак-Сакьи
64'
Замена
Д. Куик
️️️️
К. Филлипс
ГОЛ! 3:0!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Марсьяль
59'
57'
Желтая карточка
Ж. Айю
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. ван де Бек
48'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
С. Мактоминей
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Д. Далот
17'
14'
Замена
Р. Мэттьюз
️️️️
Д. Батлэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
88
Киллиан Филлипс
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Юнайтед
32
Матей Коварж
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Чарли Сэвидж
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
57
Кардо Сиддик
ЦЗ
56
Даниэл Куик
ЦЗ
46
Малачи Боатенг
ОП
77
Дэвид Озо
ОП
64
Джейден Рэймонд
АП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
68
Виктор Акинвале
ЦФ
67
Роберт Стрит
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
29
Линделеф
5
Магуайр
2
Далот
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
9
Марсьяль
4-1-1-2-2
1
Батлэнд
25
Уорд
17
Клайн
2
Андерсен
3
Митчелл
88
Филлипс
19
Миливойевич
7
Эбиовей
17
Рак-Сакьи
10
Айю
14
Матета
29
Линделеф
13
Теллес
13
Теллес
29
Линделеф
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Далот
7
Фред
8
Сэвидж
8
Сэвидж
7
Фред
8
Мактоминей
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Мактоминей
8
Фернандеш
14
Икбал
14
Икбал
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
28
Меджбри
28
Меджбри
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
19
Эланга
19
Эланга
9
Марсьяль
19
Санчо
16
Диалло
16
Диалло
19
Санчо
25
Уорд
46
Боатенг
46
Боатенг
25
Уорд
2
Андерсен
15
О'Брайен
15
О'Брайен
2
Андерсен
19
Миливойевич
57
Сиддик
57
Сиддик
19
Миливойевич
17
Клайн
64
Рэймонд
64
Рэймонд
17
Клайн
3
Митчелл
77
Озо
77
Озо
3
Митчелл
88
Филлипс
56
Куик
56
Куик
88
Филлипс
14
Матета
9
Ола-Адебоми
9
Ола-Адебоми
14
Матета
10
Айю
68
Акинвале
68
Акинвале
10
Айю
7
Эбиовей
17
Бэнкс
17
Бэнкс
7
Эбиовей
1
Батлэнд
31
Мэттьюз
31
Мэттьюз
1
Батлэнд
17
Рак-Сакьи
45
Адарамола
45
Адарамола
17
Рак-Сакьи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
32
Матей Коварж
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тахит Чон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
67
Роберт Стрит
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тахит Чон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
67
Роберт Стрит
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Мельбурн Крикет Граунд
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