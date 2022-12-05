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Южная Корея - Португалия

02.12.2022, Пятница, 18:00 мск Эр-Райян, стадион Эдьюкейшн Сити Трансляция: Матч! Премьер Чемпионат мира, 3 тур Южная Корея - Португалия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия 3 2 0 1 6:4 +2 6
2. Южная Корея 3 1 1 1 4:4 0 4
3. Уругвай 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Гана 3 1 0 2 5:7 -2 3
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