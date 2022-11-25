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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Эквадор
Нидерланды - Эквадор: обзор матча 25 ноября 2022
Нидерланды
25.11.2022, пятница, 19:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Эквадор
6'
К. Гакпо
49'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Эквадор
90'
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Валенсия
90'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
Г. Плата
Замена
М. де Рон
️️️️
Т. Коопмейнерс
80'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
К. Гакпо
79'
74'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
М. Эстрада
Замена
С. Бергейс
️️️️
Д. Классен
69'
57'
Желтая карточка
С. Мендес
49'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
Замена
М. Депай
️️️️
С. Бергвейн
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Классен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
10
Ромарио Ибарра
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Кевин Родригес
ЦФ
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
4-1-2-3
23
Нопперт
17
Блинд
4
ван Дейк
5
Аке
12
Тимбер
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
22
Дюмфрис
25
Бергвейн
14
Классен
11
Гакпо
3-4-1-2
1
Галиндес
25
Поросо
2
Торрес
3
Хинкапе
17
Пресиадо
20
Мендес
23
Кайседо
7
Эступиньян
19
Плата
11
Эстрада
13
Валенсия
20
Коопмейнерс
3
де Рон
3
де Рон
20
Коопмейнерс
14
Классен
11
Бергейс
11
Бергейс
14
Классен
25
Бергвейн
10
Депай
10
Депай
25
Бергвейн
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
19
Плата
10
Ибарра
10
Ибарра
19
Плата
11
Эстрада
16
Сармиенто
16
Сармиенто
11
Эстрада
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
Остались в запасе
Нидерланды
Эквадор
7
Хави Симонс
ПВ
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
13
Джастин Бейлов
ВР
1
Ремко Пасвер
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Нидерланды - Эквадор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Мустафа Горбаль
Стадион:
Халифа Интернешнл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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